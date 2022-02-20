نيمار يشرب من كأس ميسي “المر” في الدوري الفرنسي

نيمار يشرب من كأس ميسي “المر” في الدوري الفرنسي

فرنسا – تجرع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مرارة الكأس الذي شرب منه ليونيل ميسي بعدما أضاع ركلة جزاء لفريقه الذي خسر أمام نانت 1-3، في المرحلة الـ25 من الدوري الفرنسي، ليلة السبت.

وسجل ثلاثية نانت راندال كولو مواني وكوينتن ميرلين ولودوفيك بلاس في الدقائق 4 و16 و+46، بينما قلص نيمار جونيور الفارق في الدقيقة 47.

وفرط نيمار في فرصة ذهبية، بعد تسديده لركلة جزاء ضعيفة جاءت في أحضان الحارس “لافونت” بالدقيقة 59.

وعاد نيمار للملاعب بعد غياب طويل منذ إصابته في الكاحل يوم 28 نوفمبر الماضي بالمشاركة بديلا لمدة 20 دقيقة ضد ريال مدريد، فيما بدأ لقاء نانت منذ البداية.

وأضاع ميسي يوم الأربعاء الماضي، ركلة جزاء، تصدى لها حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل كيليان مبابي، هدفا في النهاية منح فريق العاصمة الفرنسية فوزا ثمينا (1-0).

بهذه النتيجة تجمد رصيد الفريق الباريسي عند 59 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما قفز نانت للمركز الخامس برصيد 38 نقطة.

المصدر:RT