السودان – وصلت اليوم إلى قاعدة الخرطوم الجوية، طائرات من القوات المسلحة المصرية محملة بـ 120 طنا من الأدوية والمعدات الطبية، مقدمة للشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية.

وأفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بأنه “كان في استقبال الطائرة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى ومدير إدارة الخدمات الطبية وقائد القوات الجوية المكلف وأعضاء السفارة المصرية بالخرطوم”.

وتابع أن “رئيس هيئة الأركان أكد متانة العلاقات السودانية المصرية في كافة المجالات” مشيرا إلى “ما يربط البلدين من روابط أزلية ووشائج تاريخية واستراتيجية وعمق واستمرار العلاقات الثنائية بين السودان ومصر”.

وأشار إلى مواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب رئيس هيئة الأركان “عن شكره وتقديره لمصر حكومة وشعبا وللقوات المسلحة المصرية”.

من جانبه حيا السفير المصري حسام عيسى، الشعبيين السوداني والمصري مشيدا بـ”التقدم الكبير في علاقات التعاون المشترك بين البلدين” وقال إن “هذا الدعم ما هو إلا واجب متبادل بين شعبي وادي النيل”.

المصدر: RT