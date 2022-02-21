القاهرة – اتفق الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لنجاح القمة العربية القادمة التي تستضيفها الجزائر.

وجاء ذلك خلال استقبال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الجزائري امس.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن “الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور العربي الهام الذي تلعبه الجزائر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بدبلوماسيتها النشطة، لاسيما في ضوء رئاستها المرتقبة للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر خلال الربع الأخير من العام الجاري”.

وذكر المصدر أن “اللقاء شهد اتفاق الطرفين على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الإعداد المسبق الجيد على الصعيدين الموضوعي واللوجستي، وهو ما تقوم الجامعة بالتشاور حوله بشكل مستمر مع الخارجية الجزائرية”.

ونقل المصدر إشادة أبو الغيط بـ”الدور الهام للسلطات التشريعية في الدول العربية ومساهمتها الفعالة في كل ما من شأنه إنجاح القمم العربية وخروجها بالصورة اللائقة”، مشددا على “ما تمثله من أهمية في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب العربية”، ومعبرا عن “رغبته في مواصلة التعاون وتعميق الشراكة بين الجامعة والبرلمان الجزائري، لاسيما في ضوء ما تمثله هذه العلاقة من أهمية في مواجهة التحديات الراهنة”.

ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن سعادته بزيارته لمقر الجامعة ولقائه بالسيد الأمين العام، موجها له دعوة رسمية لزيارة البرلمان الجزائري وإلقاء محاضرة في إطار تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، وهو ما رحب به السيد الأمين العام معربا عن تطلعه لزيارة الجزائر وتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

المصدر: RT