أبوظبي – أغلقت 4 بورصات خليجية تعاملات جلسة الأحد، على تراجع، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن بلاده وروسيا ستواصلان المناورات المشتركة، إثر تدهور الوضع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وزيادة الأنشطة العسكرية على الحدود.

وانخفضت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.11 بالمئة إلى 12463 نقطة، وسط تراجع 195 سهما من أصل 211 شركة مدرجة في السوق.

وتراجعت بورصة الكويت، بعد هبوط مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.67 بالمئة إلى 8217.36 نقطة، وتصدر “عقارات الكويت” الأسهم المنخفضة بنسبة 2.29 بالمئة، ثم “الامتياز” بنسبة 2.19 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.53 بالمئة إلى 12668 نقطة، وجاء “مجمع المناعي” بصدارة الأسهم المنخفضة بنسبة 4.98 بالمئة، ثم الخليج الدولية بنسبة 3.75 بالمئة، والخليج التكافلي 3.03 بالمئة.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.11 بالمئة إلى 4088 نقطة، وسط تراجع 8 أسهم بصدارة الصفاء للأغذية بنسبة 3.82 بالمئة، ثم بنك ظفار بـ1.69 بالمئة.

في المقابل، صعدت بورصة البحرين بنسبة 0.22 بالمئة إلى 1929.74 نقطة، مع ارتفاع سهم “زين البحرين” بنسبة 2.04 بالمئة، و”ألومنيوم البحرين” 1.46 بالمئة، ثم البركة المصرفية بنسبة 0.95 بالمئة.

وتعطل أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) أعمالها اليوم، نظرا للعطلة الأسبوعية وفق نظام العمل الجديد المطبق منذ بداية 2022، والذي يشتمل على يومي عطلة السبت والأحد أسوة بالأسواق العالمية.

الأناضول