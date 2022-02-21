أوباميانغ يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة بثلاثية ويصبح أول غابوني يسجل في “الليغا”

أوباميانغ يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة بثلاثية ويصبح أول غابوني يسجل في “الليغا”

إسبانيا – افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة سجل أهدافه بقميص الفريق الكتالوني في المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه فالنسيا اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة المباراة لمصلحته بنتيجة 4-1.

وسجل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثلاثة أهداف “هاتريك” لبرشلونة في الدقائق 23 و38 و63، وتكفل بالهدف الرابع زميله الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 32، فيما سجل هدف “خفافيش” فالنسيا الوحيد كارلوس سولير في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني “الليغا” أن أوباميانغ بات أول لاعب غابوني يسجل في تاريخ المسابقة.

وبفوزه اليوم، رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT