أوكرانيا تتكبد خسائر “لا يمكن تعويضها” بسبب التقارير عن “الغزو” الروسي

أوكرانيا تتكبد خسائر “لا يمكن تعويضها” بسبب التقارير عن “الغزو” الروسي

أوكرانيا – تحدث مكتب الرئيس الأوكراني عن خسائر فادحة تتعرض لها أوكرانيا بسبب نشر تقارير حول قرب “الغزو” الروسي المزعوم لأوكرانيا، حيث يقوم الغرب بتصعيد الوضع وتهويله.

وأفاد نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، روستيسلاف شورما، بأن أوكرانيا تتعرض إلى خسائر لا يمكن تعويضها، بما يصل إلى 2 – 3 مليارات دولار شهريا.

وقال المسؤول بهذا الصدد: “نرى أن الخسائر التي لا يمكن تعويضها تصل إلى 2-3 مليارات دولار شهريا، هذه استثمارات متوقفة، وتضخم إضافي، وخسائر في قطاع السياحة، وتراجع في السفر الجوي”.

كذلك أشار المسؤول إلى وجود خسائر من جراء المضاربة في الأسواق المالية، الأمر الذي يحد من الاقتراض ويؤدي إلى ضغط على سعر صرف العملة الأوكرانية، وتقدر هذه الخسائر بنحو 1.5 – 2 مليار دولار.

وفي وقت سابق قال الخبير، أناتولي بيشكو، النائب الأول لرئيس أكاديمية العلوم الاقتصادية في أوكرانيا، إن أوكرانيا تعاني من خسائر اقتصادية فادحة بسبب تصعيد الغرب للوضع حول “غزو روسيا” المزعوم لجارتها أوكرانيا.

ووفقا للخبير فإن تقديرات السياسيين الأوكرانيين بأن الخسائر التي تكبدتها البلاد تصل إلى حوالي 2-3 مليار دولار شهريا هي أقل من الواقع بشكل كبير.

وقال بيشكو بهذا الصدد: “الخسائر الحقيقية أكبر بكثير، إنها كارثية. أكبر الخسائر تنتظرنا، ندخل الآن مرحلة تدهور اقتصادي كامل وشامل، وستظهر عواقبه خلال ستة أشهر. هذه الهستيريا ليست من صنع روسيا أو أوكرانيا، ولكن من قبل الشركاء في الغرب”.

المصدر: تاس