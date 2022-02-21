أوكرانيا – ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يدعو إلى اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتان ذاتيا، لأن ذلك بحسب المصادر سيسمح له برفض تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وبحسب “Strana.ua” نقلا عن مصادر قريبة من مكتب الرئيس الأوكراني، فإن السلطات في كييف لن تجري مفاوضات مباشرة مع الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا.

وأضاف التقرير: “اعتراف روسيا بالجمهوريتين يعتبر خيارا جيدا للغاية، لأن هذا سيدفن اتفاقيات مينسك التي لم تحبها السلطات الأوكرانية. ولهذا أيضا لا يرغب زيلينسكي في المضي قدما في مينسك -2. وعلى العكس من ذلك، هناك رغبة في إطالة العملية حتى تعترف روسيا بهما، وبالتالي المشكلة ستحل من تلقاء نفسها”.

كما يخطط زيلينسكي للاستفادة من تفاقم الوضع في جنوب شرق البلاد من أجل عدم الوفاء بالوعود التي قطعها للمستشار الألماني أولاف شولتس، حيث ورد في التقرير:”يمكن استخدام التصعيد في دونباس كسبب لتأخير الوفاء بالالتزامات التي قدمها زيلينسكي لشولس والقول إنه لن يحدث شيء حتى يتم تطبيع الوضع”.

ويقول التقرير أيضا إن زيلينسكي والوفد المرافق له لا يؤمنون بإمكانية حدوث “غزو” روسي.

ويوم الثلاثاء الماضي، صوت مجلس الدوما (النواب) بروسيا لصالح مناشدة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحاجة إلى الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل سلطات الجمهوريتين.

وفي الأشهر الأخيرة، أعربت الدول الغربية عن قلقها إزاء “الأنشطة الخطرة” المزعومة لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد. وقالت إن مزاعم “العدوان” تستخدم كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية وقوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي