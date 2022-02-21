ليبيا – تعجب الخبير في التسويق العقاري مجدي الأحمر من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة منح قروض عقارية رغم أن التسجيل العقاري مقفل في ليبيا، ويتمثل دوره في تحميل قيمة القرض على الأرض، بما يسمى “الرهنية” كي يضمن المصرف العقاري حقه، وأغلب المواطنين لديهم قطع أراضٍ من دون شهادة عقارية، ولا يمكن أن يحصلوا على قروض للبناء عليها دون تسجيلها ووجود شهادة عقارية بها.

الأحمر وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” شرح أن الحل الوحيد، إذا كان هناك جدية في الأمر، هو التعامل مع القرض على مثل التعامل مع السلف، بمعنى منحه على راتب المواطن، مع وجود كفلاء في حالة التعثر.