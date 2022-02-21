الاتحاد الإنجليزي يحقق في الاعتداء على لاعبي يونايتد

إنجلترا – فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في الاعتداء على أنتوني إيلانغا وفريد، لاعبي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة ليدز يونايتد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من البريميرليغ.

وشهدت المباراة هتافات مسيئة بين جماهير الفريقين، بالإضافة إلى إطلاق وابل من الألعاب النارية استهدف لاعبي مانشستر يونايتد، بعد الهدف الافتتاحي لهاري ماغواير في الدقيقة 34، وفقا لشبكة “سكاي سبورتس”.

وذكرت الشبكة أن أحد المقذوفات أصاب إيلانغا في رأسه، أثناء الاحتفال بالهدف الثالث، كما أن اللاعب احتاج لتلقي العلاج عقب تلك الواقعة.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه على علم بالحادث، ويحقق فيه حاليا، كما تم التواصل مع شرطة غرب يوركشاير.

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على ليدز (4-2)، ونجح أنتوني إيلانغا في إحراز الهدف الرابع لفريقه، عقب تمريرة مميزة من زميله البرتغالي، برونو فيرنانديز.

المصدر: “وكالات”