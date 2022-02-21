البنك المركزي العراقي: لا توجد أي نوايا لتغيير سعر صرف الدولار

البنك المركزي العراقي: لا توجد أي نوايا لتغيير سعر صرف الدولار

العراق – أكد البنك المركزي العراقي، امس عدم وجود أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية.

وذكر بيان للبنك أن “النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم”.

وأضاف: “نهيب بالجمهور الكريم عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر”.

وأشار البيان إلى أن “البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق بتراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في البورصة المحلية.

وذكر مراسلنا أن أسعار صرف الدولار في عدد من شركات الصيرفة وصلت إلى 143,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت نحو 148,000 دينار لكل 100 دولار خلال الـ 14 شهرا الماضية.

ويأتي تراجع الدولار بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انتقد فيها ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.

وفي نهاية عام 2020 قررت الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار أمام الدولار وفقا لما أسمتها “الإصلاحات الاقتصادية”.

المصدر: RT