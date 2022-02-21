فلسطين – ​​​​​​​اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر الإثنين، 36 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 فلسطينيا، من مناطق الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

​​​​​​​ولفت إلى أن الاعتقالات طالت مواطنين من محافظات جنين (شمال)، والقدس ورام الله (وسط)، والخليل (جنوبي).

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاته، خلال مداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مُقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​​

الأناضول