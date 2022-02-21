الخرطوم – أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، امس عن زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي للمرة الثانية خلال فبراير/شباط الجاري، وبنسبة 167 بالمئة.

جاء ذلك، في منشور وزعته وزارة الطاقة والنفط على شركات التوزيع، اطلعت عليه الأناضول.

وبحسب المنشور، فإن سعر تعبئة الأسطوانة زنة 12.5 كيلوجرام ارتفع من 1200 جنيها (2.7 دولارات) إلى 3200 جنيها (7 دولار).

وفي 8 فبراير الجاري، أعلن مدير إدارة النقل والبترول بولاية الخرطوم، الطيب خالد، زيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للمستهلك، لتصبح بسعر 1200 جنيه بدلا من 800 جنيها سابقا.

وعزا الطيب ذلك، إلى زيادة كلفة التشغيل بالنسبة لشركات الغاز والوكلاء، والتي أرجعها إلى الارتفاعات الأخيرة في تعرفة الكهرباء والبترول، وانعكست سلبا على هذه الشركات.

وتنتج مصفاة الخرطوم 800 طن من الغاز يوميا، بينما يقدر الاستهلاك اليومي بـ 1800 طن، تعمل الحكومة على سد الفجوة عبر الاستيراد من الخارج.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 ألف برميل يوميا إلى 50 ألفا في الوقت الحالي، جعل الحكومة السودانية تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة، لتغطية حاجة السوق.

الأناضول