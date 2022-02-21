مصر – أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل امس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن “السيسي رحب بالغانم، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

وحسب راضي، أشاد السيسي “بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية”، مؤكدا “حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي”.

فيما نقل الغانم إلى السيسي تحيات أمير الكويت وولي عهده، مؤكدا “اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة”.

وأكد الغانم على “حرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

المصدر: RT