ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد سفير جمهورية باكستان الإسلامية راشد جاويد وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل العقبي.

العابد أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل على عمق العلاقة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في مجالات المهن الإلكترونية والكهربائية وهندسة الاتصالات والمهن الزراعية.

كما بحث الطرفان إمكانية الاستفادة من الأيادي العاملة الباكستانية الماهرة في سوق العمل الليبي.

بدوره، أشاد السفير الباكستاني بجهود وزارة العمل والتأهيل في مجال تطوير سوق العمل ومساندة العمال.

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