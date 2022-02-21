ليبيا – قال المهندس أحمد العرفي التابع لوزارة الإسكان والمرافق إن عدد المباني السكنية غير المجهزة في مدينة بنغازي بلغ 20 ألف وحدة سكنية مزودة بجميع الخدمات والمرافق، وكان من المفترض أن يتم تسليم أول دفعة منها في عام 2011، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.

العرفي ذكر في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الشركات عادت للاتفاق على استئناف العمل في عام 2013، ولكن ساءت الأمور الأمنية مرة أخرى، ومنذ ذلك الوقت هذه الوحدات متوقفة ولم يتم البت فيها.

وأشار إلى أن هذه الوحدات مخصصة بالكامل للمواطنين، وهناك إجراءات ومستندات بخصوصها، مضيفًا: “هذا الاقتحام غير مقبول”.

العرفي أكد أن وزارة الإسكان والمرافق خاطبت بشكل رسمي مديرية الأمن في مدينة بنغازي وطالبتها بضرورة الإسراع في إخلاء هذه الوحدات بشكل فوري.