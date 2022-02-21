ليبيا – توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكون التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة جاهزة بالكامل يوم الخميس القادم.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “يوم الإثنين القادم فتحي باشاآغا سيعرض تشكيلة حكومته أمام مجلس النواب”.

وأضاف: “بعد مشاورات المجلس قد يتم منح الثقة للحكومة، في جلسة الثلاثاء، وستؤدي اليمين”.

وأكد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ليس له الحق أن يقترح خارطة طريق للانتخابات.

وأشار إلى أن خطاب الدبيبة بميدان الشهداء عبارة عن وعود شفهية فقط؛ لإغراء المواطنين،مشبهًا خطاب الدبيبة بخطابات القذافي سابقًا.

ونوه إلى أن الهدف من وعود الدبيية غير المدروسة تحقيق رغبات شخصية فقط.

العرفي رأى أن من الضروري أن يسلم الدبيبة الحكومة في أسرع وقت، ولو استمر بهذا الشكل سيدمر الدولة بوعوده.