ليبيا – أبدى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي انتقاده الشديد لقيام مجلس النواب بتكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة.

القماطي وصف في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد هذا التكليف بـ”تقاسم الغنيمة” مع مجلس الدولة الاستشاري، بغرض الاستمرار في المناصب لسنوات أخرى، مبينًا أن بداية حل الأزمة في ‎ليبيا هو تحديد موعد قطعي لانتخابات في هذا العام.

وأضاف القماطي: إن هذا الموعد هو مطلب الحراك الشعبي المتزايد، فالانتخابات ستقود الى حكومة جديدة، فيما يقتل المجلسان حلم الليبيين في بناء الدولة.