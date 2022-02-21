ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الأحد عبر تقنية الفيديو مع ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة والمبعوث الخاص لدى ليبيا وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي الوضع الاقتصادي والمالي والإنفاق العام لسنة 2022، والتقدم الايجابي في مشروع توحيد المصرف المركزي.

وأفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” بأن المجتمعون اتفقوا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.