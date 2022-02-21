ليبيا – أكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن على أن عملية إرسال المرتزقة هي مستمرة دون توقف، سواء في قضية التبديل أو ارسال المزيد من المرتزقة أو حتى استخدام المزيد للخروج من ليبيا تجاه إيطاليا عبر خطوط التهريب.

عبد الرحمن قال خلال تصريحات خاصة لتفلزيون “المسار” أمس الأحد تابعتها صحيفة المرصد: إن العملية مستمرة ولن تتوقف، وما زال هناك الآلاف من الجنسية السورية موجودين في غرب ليبيا باتفاق مع الحكومة التركية، وما يعرف بشركة أمنية تركية هي من تقوم بإخراجهم من سوريا، وبإعطائهم غطاء قانونيًا لليبيا عبر الشركة الأمنية التركية.

واختتم حديثه: “اليوم العملية مستمرة ويبدو أن بعض الإعلام العربي لا يريد الحديث عن هذا الأمر بسبب التفاهمات التي تجري ما بين أردوغان وبعض الدول العربية في إطار الحرب الإعلامية من الجانبين، لذلك نحن ننأى بأنفسنا عن الحرب بين أردوغان وبعض الدول العربية ونتحدث عن واقع أن هناك مرتزقة ما زالوا يذهبون من سوريا تجاه ليبيا”.