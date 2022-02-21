ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا يجري اتصالات عديدة ومكثفة مع مجلسي النواب والدولة وبعض الشخصيات السياسية والأطراف الفاعلة في الدولة، للتشاور بشأن تشكيلته الوزارية، وقريبًا سيعرض ذلك داخل قبة البرلمان للموافقة عليها ومنحها الثقة.

المريمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين قال: إنه وفي حال اعتماد الحكومة ومنحها الثقة، ستعد هي الحكومة الرسمية في البلاد، وأي حكومة أخرى ستكون مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.

ونوه إلى أن التسريبات المتداولة عن بعض الأسماء وشغل حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة غير صحيحة، والحقيقية هي التي ستعرض على النواب وتحوز ثقته.