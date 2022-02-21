المغرب.. تظاهرات في مدن عديدة احتجاجا على الغلاء (صور)

المغرب.. تظاهرات في مدن عديدة احتجاجا على الغلاء (صور)

المغرب – تظاهر مواطنون مغاربة، امس احتجاجا على الغلاء وإحياء لذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية لما سمي بـ”الربيع العربي” قبل 11 عاما، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وردد عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ”غلاء المعيشة” و”التهميش”. ورفعت أيضا بعض شعارات حركة 20 فبراير مثل “إسقاط الاستبداد والفساد”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.

كما تظاهر العشرات في الدار البيضاء وطنجة، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.

وتواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع “تويتر” خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

وفي سوق أسبوعي في ضواحي مدينة القنيطرة، تسببت “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد” في “مشادات” و”رشق بالحجارة”، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.

وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث، الذي تم تداول فيديو يوثقه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

المصدر: “أ ف ب”