ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي بمصرف الادخار علي الهليب إن المصرف ينتظر الآلية والضوابط المنظمة لعملية تنفيذ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بمنح قروض لشراء أراضٍ وشقق سكنية للشباب، لافتًا إلى أن المصرف جاهز لتنفيذها حال وصولها من اللجنة المكلفة بإعدادها.

الهليب وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضح أن الحكومة شكلت لجنة بعضوية وزيري الحكم المحلي والشباب، وصندوق الزكاة ومصرف الادخار، لوضع الآلية والمستندات المطلوبة والضوابط المنظمة، وقد يستغرق عملها أسبوعين أو أكثر.

ورجح أن العمل سيكون إلكترونيًا وفق منظومة خاصة بذلك، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تنفيذ هذا القرار، والإمكانيات موجودة.