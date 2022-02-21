فرنسا – تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمدة ساعة امس الأحد بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم ذاته، وفق ما أعلن عنه قصر الإليزيه.

وسبق لماكرون أن تحدث بعد ظهر الأحد لنحو ساعتين مع نظيره الروسي.

وقبل المكالمة الثانية بين بوتين وماكرون، كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، فيما أفادت شبكة “سي إن إن” بأن المكالمة استمرت 15 دقيقة فقط.

وجرت هذه المحادثات على خلفية تصاعد حاد للأوضاع الميدانية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وادعاءات دول الناتو حول استعدادات روسيا لغزو الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي نفته الحكومة الروسية تماما.

المصدر: “أ ف ب” + RT