إنجلترا – حقق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الميستايا” اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثلاثة أهداف “هاتريك” لبرشلونة في الدقائق 23 و38 و63، وتكفل بالهدف الرابع زميله الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 32، فيما سجل هدف “خفافيش” فالنسيا الوحيد كارلوس سولير في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT