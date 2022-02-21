إسبانيا – فاز نادي برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد، بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة للعام الثاني على التوالي، إثر فوزه عليه في النهائي الأحد، بنتيجة (64-59)، وهو اللقب الـ27 في تاريخه.

ونجح الفريق الكتالوني في العودة من بعيد وقلب الطاولة على الميرنغي الذي تفوق في الربع الأول بفارق 14 نقطة (19-5).

ورغم أن البارسا نجح في العودة والتفوق بداية من الربعين الثاني والثالث بنتيجة (10-13) و(17-23)، إلا أن الريال ظل حتى نهاية الربع الثالث متفوقا بفارق 5 نقاط (46-41)، مستفيدا من الفارق الكبير في الربع الأول.

وبدأت المباراة “فعليا” في ربعها الأخير وتحديدا بآخر 8 دقائق عندما نجح برشلونة في العودة للقاء والتعادل في النتيجة (49-49).

واشتعلت المباراة تماما وتبادل الفريقان التقدم في النتيجة حتى الثواني الأخيرة، التي شهدت تفوق الكتيبة الكتالونية وإنهاء المباراة لصالحها بفارق 5 نقاط بنتيجة (64-59)، ومن ثم الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وواصل برشلونة تفوقه بهذه النتيجة على الفريق الملكي هذا الموسم، بعد أن هزمه في عقر داره خلال مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري بنتيجة (75-85)، كما أنه توج بلقب الكأس في الموسم الماضي أيضا على حسابه بنتيجة (88-73)

وبهذا رفع برشلونة رصيده من بطولات الكأس إلى 27، ليبقى على بعد لقب وحيد من الريال صاحب المقام الرفيع بـ(28 لقبا)، في النهائي التاسع له على التوالي.

المصدر: وكالات + RT