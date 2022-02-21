بعد الاتهامات بعدم توثيق عقد كهربا مع الزمالك.. الرد على أنباء اكتشاف “فيفا” للتزوير

بعد الاتهامات بعدم توثيق عقد كهربا مع الزمالك.. الرد على أنباء اكتشاف “فيفا” للتزوير

مصر – كشف المتحدث الرسمي الحالي باسم اتحاد الكرة المصري، حقيقة الأنباء التي تتردد بشأن اكتشاف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واقعة تزوير في عقد محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك.

وقال وليد العطار، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، في تصريحات صحفية: “اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لم تكن موجودة خلال توقيع كهربا لعقده مع الزمالك، اللجنة كانت تتولى زمام الأمور إبان توثيق عقد اللاعب عند انتقاله لصفوف الأهلي فقط”.

مضيفا: “اللجنة الخماسية التي كانت تدير شؤون اتحاد الكرة وثقت عقد كهربا عند انضمامه لصفوف النادي الأهلي، بينما أزمة عقده مع نادي الزمالك كانت في عهد مجلس الجبلاية المنتخب، الذي سبق اللجنة الخماسية”.

وأكمل: “لجنة عمرو الجنايني ليس لها علاقة بتوثيق عقد كهربا مع نادي الزمالك، وذلك العقد تم توثيقه في وقت سابق قبل تولي اللجنة الخماسية مهمة إدارة الجبلاية”.

وتابع: “اتحاد الكرة وثق عقد كهربا مع الزمالك يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018، أي قبل استلام اللجنة الخماسية مهام اتحاد الكرة، حيث استلم الجنايني ورجاله مسؤولية الجبلاية يوم 20 أغسطس 2019”.

وختم العطار: “كل الأخبار المنتشرة بأن اللجنة الخماسية قامت بتزوير عقد كهربا مع الزمالك، مفبركة ولا أساس لها من الصحة”.

وتلقى اتحاد الكرة في وقت سابق، خطابا رسميا من المحكمة الرياضية، للاستفسار حول قانونية توثيق عقد كهربا مع الزمالك، بعدما طعن اللاعب ومحاموه، في صحة ذلك العقد، وأبلغ “كاس” بأن اللوائح المصرية، تقضي بإلغاء العقد في حالة عدم توثيقه وتسجيله في فترة تصل إلى 30 يوما.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية