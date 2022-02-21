إنجلترا – نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صورة عبر حسابها في “إنستغرام” تشجيعا لصديقها كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بعد فوز فريقه على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2.

وأرفقت جورجينا الصورة التي يظهر فيها رونالدو، بصاروخ وقلب حب أحمر كرمزين تعبيريين “إيموشين”.

ولم يوفق رونالدو الذي يلقب بـ”صاروخ ماديرا” في هز الشباك بمباراة اليوم، وتكفل زملاؤه بالمهمة، حيث تناوب على تسجيل رباعية “الشياطين الحمر” كل من هاري ماغواير والبرتغالي برونو فيرنانديز والبرازيلي فريد والسويدي أنطوني إلانغا في الدقائق 34 و45+5 و70 و88 على الترتيب، فيما سجل ثنائية أصحاب الأرض الإسباني رودريغو مورينو والبرازيلي رافينها في الدقيقتين 53 و54 على التوالي.

المصدر: georginagio /instagram