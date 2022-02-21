مصر – أجرى الجيشان المصري والفرنسي، الإثنين، تدريبا جويا وبحريا في البحر المتوسط، يشمل إدارة الأعمال القتالية المشتركة.

وأفاد موقع “بوابة الأهرام” المصري (حكومي)، بأن تدريب “رمسيس 2022” سيستمر لعدة أيام (لم يحددها أو المنطقة التي جرى فيها).

وذكرت الصحيفة، أن التدريب “يأتي في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط”.

ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات “شارل ديجول”، والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طراز “رافال”، وفق المصدر ذاته.

فيما يشارك من الجانب المصري، تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات البحرية الخاصة، إضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طراز “إف – 16″، و”رافال”، و”ميج 29”.

وأوضحت الصحيفة، أن التدريب يتضمن “تنفيذ أنشطة من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة”.

الأناضول