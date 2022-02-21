ليبيا – قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إن مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال يدرس من قبل الفنيين والمختصين من أجهزة التطوير الاقتصادي والبحوث الاقتصادية والتخطيط العام.

تنتوش وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين، أشار إلى أنه وخلال هذا الأسبوع أو الذي يليه، سيعرض الجدول على مجلس النواب.

وأرجع سبب التأني في عرض الجدول هو الحصول على قانون يتماشى مع الواقع ولا يكون عرضة للتغيير أو الانتقاد.

وأضاف: “حاولت الاستعانة بكل الخبراء والماليين والاقتصاديين، ونأمل من النقاد الذين لا نسمع أصواتهم إلا بعد صدور القانون، أن يتقدموا لنا بما لديهم من رؤى إيجابية تساعد في إنجاز هذا القانون”.

وأشار إلى أن القانون لا يُلغى بقرار، لذا وجب التدقيق والدراسة.

وأكد أن اللجنة تعكف على تجهيز قانون موحد فيه جهات ذات طبيعة خاصة وجهات خارج التصنيف تحتاج إلى صرف.

وأردف: “لدينا مورد وحيد وهو النفط، وعلينا إيجاد بدائل للتغطية في حال عدم توفر إيرادات نفطية تضمن المحافظة على سعر الدينار الليبي”.

وواصل حديثه بالقول: “ندرس كيفية مساعدة القطاعات الأخرى لتحصيل الإيراد العام وتنشيط القطاع الخاص، وإيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على استيعاب بعض العمالة”.

ولفت إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجههم هي التمدد الوظيفي، فقد كان عدد الموظفين العام الماضي مليونًا و800 ألف موظف عند بداية إعداد قانون المرتبات الموحد، والآن مليونان و300 ألف، أي زيادة بمعدل نصف مليون موظف، وعوائد النفط لن تكفي هذا التمدد الحاصل بسبب التعيينات غير المدروسة”.

وواصل حديثه: “أنا من أول المطالبين بإعداد قانون موحد للمرتبات لإلغاء الفوارق الاجتماعية واستمتاع الليبيين بثرواتهم، ولكن المشكلة أن كل الفئات توظف حملة شهادة ثانوية وغير مؤهلين، ومساواتهم مع حملة شهادات عليا وخرجين، وهذا يحتاج إلى دراسة وتنقيح قبل إصدار القانون”.

تنتوش أكد أن القانون قارب الانتهاء، معربًا عن أمله ألا يكون عرضة للنقد، مرحبًا بآراء الماليين والخبراء والاقتصاديين قبل إقراره.