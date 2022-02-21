ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إنه تابع قرارات الحكومة، منها توزيع عقارات مصرف الادخار، والتمويل العقاري تحت الإنجاز، ومنح قروض بناء للشباب وتخصيص أراضٍ لهم.

حسني بي أضاف في تصريح لمنصة “فواصل”: “حسب ما سمعت خلال حفلة 17 فبراير، ومن خلال خطاب رئيس الحكومة، والذي بشر من خلاله بمنح 100 ألف شقة و50 ألف قطعة أرض (الإجمالي 150 ألف عقار) للشباب دون تحديد”.

وتابع: “تعليقي أن كل شيء بالمجان مرحب به، وكل شيء مجاني ممكن بليبيا، ولكن تنفيذه قد يكون مستحيلًا، مصرف الادخار والتمويل العقاري ليس مؤسسة خيرية، وهدف تأسيسه تنمية عقارية وتحقيق أرباح، فأقل قيمة لعدد 100 ألف عقار: 20 مليار دينار، إلا أن العقارات ليست مكتملة”.

وأردف: “تخصيص توزيع عدد 50 ألف قطعة أرض تحتاج إلى بناء عقارات عليها، وتحتاج تكلفة إكمال وإنشاء، دون تكلفة بنية تحتية ما لا يقل عن 7.5 مليارات دينار، وإجمالي رأس مال مصارف ليبيا مجتمعة لا يتعدى هذا المبلغ، وقيمة مبلغ البنية التحتية لا تقل عن 7.5 مليارات دينار، ويجب أن تخصص من الميزانية العامة”.

وتتساءل: “هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، حيث سيستفيد منه 150 ألف شخص، ويدفع ثمنه 7 ملايين ليبي، ما دام هذا الشيء مجانيًا”.

كما لفت إلى أن هناك قانونًا للتأمين الصحي صادر عن السلطات التشريعية منذ عام 2013، ولم يرَ النور والمهم والأولى في التأمين الصحي هو تطبيق القانون.