خبير يثير جدلا واسعا بزعمه أن شبكات الذكاء الصناعي اليوم يمكن أن تكون “واعية قليلا”

خبير يثير جدلا واسعا بزعمه أن شبكات الذكاء الصناعي اليوم يمكن أن تكون “واعية قليلا”

الولايات المتحدة – زعم خبير مؤسس لأحد مختبرات أبحاث الذكاء الصناعي في سان فرانسيسكو أن “أكبر الشبكات العصبية اليوم يمكن أن تكون بالفعل واعية قليلا”، ما جدد المخاوف من تفوق الآلة على ذكاء البشر.

الخبير إيليا سوتسكيفر من شركة OpenAI، لم يوضح ما قصده بالأنظمة أو الشبكات التي كان يشير إليها، وكيف يُعرّف بالضبط ما وصفه بـ “واع قليلا”.

ويرجح متخصصون أن ستوسكيفر كان يشير إلى نظام معالجة لغات متقدم، تم تطويره للترجمة والإجابة على الأسئلة واستنباط الكلمات المفقودة.

لكن حديثه عن “وعي” الذكاء الصناعي أثار نقاشات واسعة بين الخبراء في هذا المجال، ما بين المشككين في إمكانية حدوث ذلك، والمتخوفين من لحظة “التفرد التكنولوجي”، التي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على العقل البشري، ويشكل خطرا على وجود الإنسان على الأرض.

الملياردير الأمريكي إلون ماسك، على سبيل المثال، أعرب عن اعتقاده مسبقا بأن الذكاء الصناعي من الممكن أن يتفوق على البشر خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال إنه قادر على تحقيق أكثر بكثير مما يعرفه أي شخص تقريبا، ومعدل التحسن هائل.

اعتقاد إلون ماسك لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه إليه الكثير من العلماء، ومن أهمهم العالم الراحل ستيفن هوكينغ، وبيل غيتس، الذين حذروا من وصول البشرية إلى هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر.

المصدر : RT