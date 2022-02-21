ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “دوحة نيوز” الإخباري القطري الناطق بالإنجليزية وجود توافق كبير بين الجزائر وقطر بشأن التطورات في القضية الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التوافق يأتي في ظل النمو الكبير في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الجزائري والقطري، مبينًا أن الجزائر وقطر تلاقت وجهات نظرهما في ليبيا، حيث الصراع الداخلي المستمر ودعمتا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وزعم التقرير أن هاتين الدولتين تمكنتا من لعب أدوار فعالة في التوسط بين أطراف أجنبية متعددة وتحقيق انتقال سياسي يعكس إرادة الشعب الليبي مع الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الوطنية، مدعيًا أن الدولتين ثابتتان في تفانيهما في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتمكينها.

ترجمة المرصد – خاص