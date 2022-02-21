ليبيا – شهد مقر ديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن البدء في التقديم عن القروض السكنية وشروطها وآلياتها.

المؤتمر الذي تابعت مجرياته صحيفة قال خلاله عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة: “أي من المواطنين الذين لهم تخصيص شقق سكنية غير مكتملة غير مشمولين بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة؛ لأن وزارة الشباب بحكومة تصريف الأعمال تولت الأمر”.

وأضاف جمعة: إن الوزارة قامت بتحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الفئة الشبابية في المدن، في وقت سيتولى فيه مصرف الادخار والاستثمار العقاري مهام الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بشأن القروض.

وأشار جمعة إلى أن المصرف سيعلن الشروط المطلوبة وكيفية استقطاع قيمة القرض خلال الفترة القادمة، مشددًا على خلو كل قروض المبادرة من فوائد الربا وإنها ستشمل وحدات سكنية متوقفة منذ 10 أعوام ولم تخصص سابقًا، فيما سيتم الشروع بمسألة التأمين الصحي للموظفين من أعمار 55 إلى 65 سنة.

وفي ذات السياق أكد وزير الشباب بحكومة تصريف الأعمال فتح الله الزني الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الدبيبة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة التي تستهدف 25 ألفًا من المستفيدين، لتكون الأولوية للفئات الأشد احتياجًا فيما يتعلق بالشقق السكنية.

بدوره قال وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي: إن المنصة الإلكترونية للتسجيل في المبادرة سيتم إطلاقها في غضون أسبوع وتشمل المرحلة الأولى منها توزيع 1500 قطعة أرض بالمنطقة الشرقية و3500 في الجنوبية ومثلها بالمنطقتين الغربية والوسطى.