الرياض – ارتفع سهم “أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم، بجلسة تداول صباح الإثنين، بأكثر من 5 بالمئة ليصل إلى 39.95 ريال (10.65 دولارات)، وهو أعلى سعر منذ الإدراج في 2019.

وكان سهم الشركة سجل أعلى سعر له على الإطلاق سابقا، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 (ثاني أيام إدراجه في البورصة) عند 38.7 ريال (10.32 دولار).

وتزامن ارتفاع سهم الشركة مع ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا وزيادة الطلب على النفط في الشتاء.

وحسب السعر المسجل اليوم، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 7.99 تريليونات ريال (2.13 تريليون دولار).

وكانت الحكومة السعودية قد نقلت الشهر الجاري، 4 بالمئة من أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد).

وأدرجت الحكومة السعودية أسهم الشركة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بسعر طرح 32 ريال (8.53 دولارات) ما يقيم الشركة حينها بـ 1.706 تريليون دولار.

وجاء الإدراج، بعد طرح الحكومة حصة من الشركة للاكتتاب العام في أكبر اكتتاب أولي في التاريخ، بعد أن جمع 25.6 مليار دولار، متجاوزا شركة علي بابا الصينية.

وتأتي خطوة الحكومة السعودية كجزء من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الهادف لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، والذي تم إطلاقه في 2016 ويتضمن بيع العديد من الأصول الحكومية وطرح شركات حكومية عدة للاكتتاب.

الأناضول