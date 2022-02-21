ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، كما تم استعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة محمد جمال الدين، برامج الشركة المزمع تنفيذها والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع وبالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة.

من جانبه، أكد صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود لشركة نفوسة في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا وحضر الاجتماع كل من عضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير.

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