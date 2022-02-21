ميونيخ – أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن امس إن الفلسطينيين سيكون لديهم “كيان” في المستقبل، وليس دولة كاملة.

وأوضح خلال جلسة حوارية بميونيخ مع الصحفية الألمانية سعاد المخنث أنه “في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا أمام حل يعتمد على كيانين، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني، ولكن يتم فيه احترام احتياجاتنا الأمنية”.

وإثر تصريح غانتس، حاولت المخنث التأكد من المصطلحات التي اختارها وزير الدفاع الإسرائيلي متسائلة “هل قلت أن حل الدولتين ممكن؟”، غير أن غانتس رد بأنه اختار بعناية مصطلحاته عندما تحدث عن “كيانين وليس دولتين”، من خلال التأكيد على رفضه لدولة إسرائيلية على خطوط ما قبل عام 1967.

المصدر: RT + “جيروزاليم بوست”