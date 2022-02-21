غزة.. استعراض عسكري ضمن تخريج دفعة من منتسبي قوى الأمن

غزة.. استعراض عسكري ضمن تخريج دفعة من منتسبي قوى الأمن

غزة – نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الإثنين، استعراضاً عسكرياً خلال حفل تخريج عدد من الدورات الأمنية والشرطية لمنتسبي قوى الأمن.

وشارك في الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، ومئات العناصر الأمنية والشرطية تحت عنوان “فوج أحرار الوطن”.

وشهد الحفل، استعراضاً لحركات المشاة، ومهارات الصاعقة، ومحاكاة لمهام شرطية وأمنية، ودفاع مدني.

وقال ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) إن الوزارة باتت تشهد نهضة تدريبية على جميع المستويات.

وأضاف مصلح، في كلمة خلال الحفل، أن “هذا التخريج هو نتاج جهود عظيمة ينعكس أثرها في ميادين العمل، من خلال مهام إنفاذ القانون، وفي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين”.

وتابع أن الأجهزة الأمنية والشرطية “وُجدت لتكون حامية لأمن شعبنا، حافظة لاستقراره وجبهته الداخلية (…) وهي خط الدفاع الأول أمام أية محاولات للعبث بساحتنا الداخلية”.

الأناضول