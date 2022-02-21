ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط عن محاور وكواليس الاجتماع الذي جمعهم بالمستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بخصوص تطورات المشهد الراهن.

قزيط قال في تصريح بموقع “عربي21” القطري: إن “لقاء جمع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في العاصمة طرابلس وعضوين في مجلس الدولة لمناقشة آخر المستجدات والتطورات بخصوص الأزمة الليبية، خاصة بعد قرارات البرلمان الليبي الأخيرة”.

وبين أن اللقاء الذي جمعه وعضو المجلس عبد الله جوان بالمستشارة الأممية تمحور حول ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والدفع بعملية التوافق السياسي دون إقصاء أو انحياز لطرف على حساب آخر، وأنهما أوضحا لستيفاني الخروقات القانونية لقرارات مجلس النواب، وعدم الوقوف عند الاستشارة الملزمة التي يجب أن يستمع لها ويتقيد بها البرلمان عند أخذ القرارات، بحسب تصريحه.

وأضاف: “ركزنا خلال الاجتماع على أن المعالجة القانونية لمسار التوافق تجاوزها الزمن كون استشارة مجلس الدولة يجب أن تكون قبل تصويت البرلمان وليس بعده، كما أننا شرحنا لستيفاني أننا كمجلس دولة على مسافة واحدة من الجميع، وهدفنا الحفاظ على وحدة البلاد وسلمها الأهلي سواء بقيت الحكومة الحالية أو جاءت الأخرى”.

وبخصوص الخطوات المقبلة، قال: إن الحقيقة كل ما يمكن القيام به اليوم هو عملية ترقيع سياسي لمسار التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب يفضي في النهاية إلى ترميم العملية السياسية برمتها لتمر الأزمة بسلام دون احتراب أو انقسام.