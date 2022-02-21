لابيد: إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا من الطبيعي أن تنحاز إسرائيل إلى الولايات المتحدة

لابيد: إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا من الطبيعي أن تنحاز إسرائيل إلى الولايات المتحدة

إسرائيل – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن موقف تل أبيب سيطابق موقف الغرب في حال “اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي تصريح لقناة 12 الإسرائيلية قال لابيد: “إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فمن الطبيعي أن تنحاز إسرائيل إلى حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس”.

وأضاف أنه “على الرغم من ذلك، نحن أكثر حرصا من الأمريكيين وهم يتفهمون ذلك”.

وتابع أن “إسرائيل لديها مشكلتان لا تواجههما الولايات المتحدة وبريطانيا وهي الحدود الشمالية مع روسيا التي تتواجد في جنوب سوريا، فضلا عن الخوف على سلامة مئات الآلاف من اليهود في روسيا وأوكرانيا”.

وشدد على “اهتمام الحكومة الإسرائيلية بسلام الجاليات اليهودية في روسيا وأوكرانيا وأهمية هذا الاعتبار في صنع القرار الإسرائيلي”.

المصدر: N12