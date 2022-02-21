ليفربول يتغنى بهدف صلاح “الملكي الخرافي” من كل الزوايا

ليفربول يتغنى بهدف صلاح “الملكي الخرافي” من كل الزوايا

إنجلترا – نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي في “تويتر” فيديو للهدف الرائع الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك نوريتش سيتي ضمن الجولة الـ26 من “البريميرليغ” أمس .

وأرفق ليفربول الفيديو بعبارة: “هدف ملكي خرافي يستحق أن نستمتع به بطريقة خاصة”.

وأضاف: “السيدات والسادة، نقدم لكم هدف الملك المصري محمد صلاح الـ150 مع ليفربول من جميع الزوايا الممكنة”.

وصنع الهدف الرائع حارس “الريدز”، البرازيلي أليسون بيكر بعد أن أرسل كرة طويلة لصلاح الذي روضها بإتقان قبل أن يتلاعب بحارس ودفاع نوريتش ويرسلها لمعانقة الشباك في الدقيقة الـ67.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة ليفربول بنتيجة 3-1.

وبهدفه أمام نوريتش، وصل صلاح إلى 150 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق قادما من روما الإيطالي صيف عام 2017.

المصدر: LFC_Arabic/twitter