ممثل قوات الشرطة في دونيتسك: الجيش الأوكراني بدأ تنفيذ مخطط الهجوم على دونيتسك

ممثل قوات الشرطة في دونيتسك: الجيش الأوكراني بدأ تنفيذ مخطط الهجوم على دونيتسك

دونيتسك – أعلن المتحدث باسم القوات الأمنية في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، إدوارد باسورين، أن قوات الجيش الأوكرانية بدأت تنفيذ مخطط الهجوم على دونيتسك.

وقال باسورين في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: “لقد بدأ تطبيق الخطة (بشأن الغزو) تدريجيا. بدأ تنفيذ ذلك باتجاه لوغانسك حيث تدور الاشتباكات وباتجاه ماريوبول”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد التوتر وتفاقم الوضع الأمني في دونباس شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وأعلنت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، عن تعرضهما لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية.

كذلك أعلنت لوغانسك ودونيتسك اليوم الاثنين، عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، في جنوب شرق أوكرانيا.

بدوره أعلن جهاز الأمن الروسي أن قذيفة أوكرانية استهدفت نقطة تفتيش حدودية روسية في روستوف على الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي