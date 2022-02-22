اعتداء عنيف على مدرب سوري في الدوري العراقي

اعتداء عنيف على مدرب سوري في الدوري العراقي

العراق – شهدت نهاية مباراة نادي أربيل وضيفه الشرطة ضمن الجولة الـ22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، فوضى وتشابك بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم يعتدي بالضرب على السوري سائد سويدان مساعد مواطنه نزار محروس مدرب فريق أربيل، ويسقطه أرضا.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشرطة بهدف دون مقابل، سجله السوري محمود المواس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 60 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه فريقا الطلبة والزوراء اللذان يتقاسمان الوصافة برصيد 43 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي