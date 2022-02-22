الأردن – أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن وقف بيع وتداول حليب أطفال حيث جاءت هذه الخطوة بعد صدور تحذير من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في هذا الصدد.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، نزار محمود مهيدات، أن “المؤسسة باشرت باتخاذ إجراءات احترازية فور صدور تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول وجود جرثومة “سالمينويلا” وبكتيريا “كرونو باكتر ساكازاكي” في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب أطفال غير مسجل لدى المؤسسة ويتم تصنيعه على نفس خط إنتاج منتجات مسجلة في السوق الأردني”.

وقال في بيان إنه “تم وقف بيع وتداول تشغيلتين من الحليب في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من المنتج لحين إعادة فحصه ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية”.

وأكد أن “كافة التشغيلات الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها”.

وكشف مهيدات أن “المؤسسة تتابع مع الشركة الصانعة من خلال الوكيل المحلي المستجدات بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، والتي بدورها قامت بإعادة فحص عينات من أنواع الحليب وقد صدرت نتائج التحليل لديهم والتي تمت في مختبرات تابعة للهيئات الصحية حيث أظهرت خلوها من هذه البكتيريا”.

المصدر: “عمون”