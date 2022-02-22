نيويورك – أعربت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفها لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك دونيتسك، وقالت إن خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبيرة، ويجب منع نشوبه بأي ثمن.

وقالت الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن “الساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة. خطر نشوب صراع وساع النطاق، حقيقي ويجب منعه بأي ثمن”.

وأكدت التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية دبلوماسيا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي