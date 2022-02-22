روسيا – تراجعت البورصات الأوروبية، وسوق الأسهم الروسية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وفي بورصة موسكو، تراجع المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 6% إلى 2851.4 نقطة، فيما انخفض المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 7.09% إلى 1123.7 نقطة.

أما في الأسواق الأوروبية، فقد هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.63% إلى 7437.38 نقطة، فيما تراجع المؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1% إلى 6720.67 نقطة.

كذلك هبط المؤشر DAX الألماني بنسبة 1.61% إلى 14493.41 نقطة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مساء يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: RT + بلومبرغ