لبنان – أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية وأطلق بالونات حرارية في أجواء المنطقة الحدودية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال أطلق طائرة مسيرة نوع “هرمز”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن “قوات العدو الإسرائيلي أطلقت طائرة مسيرة نوع “هرمز” ، ولوحظ أن الطائرة المذكورة قد حلقت بشكل دائري وعلى علو منخفض من داخل الأراضي المحتلة فوق محلة المطلة خراج بلدة الخيام قضاء مرجعيون”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة صيدا، وصور والقطاعين الغربي والاوسط، على علو منخفض، خارقا جدار الصوت في أجواء البلدات والقرى الجنوبية، كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، على علو متوسط”.

المصدر: إعلام لبناني