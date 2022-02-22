ليبيا – اعتبر السفير السابق حسن الصغير أن قبول البرلمان حضور أي دبلوماسي أجنبي لجلسة عرض ومنح الثقة للحكومة هو تفريط بما تبقى من سيادة.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الدبلوماسيين الأجانب يتم دعوتهم لجلسات مراسمية كجلسة حلف يمين أو تكريم أو ما دون ذلك.

وأشار إلى أن حضور أي دبلوماسي أجنبي لجلسة منح الثقة هو إهانة للبرلمان وأعضائه وإهانة لليبيين جميعًا، وهي سابقة سيئة جدًا ومهينة بل ومذلة، بحسب قوله.

وتابع: “أي دبلوماسي يسمح له بالحضور سيسمح لنفسه بتقييم الجلسة حضورًا ومداولات وتصويت، وهذا أمر لم نسمع به في الأولين”.