العثور على عشرات القبور في قطاع غزة يعود تاريخها إلى العصر الروماني

العثور على عشرات القبور في قطاع غزة يعود تاريخها إلى العصر الروماني

غزة – عثر عمال فلسطينيون خلال أعمال حفريات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على عشرات القبور التي تعود للقرن الأول الميلادي وقد تناثرت وانطمرت تحت الرمال.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع ناجي سرحان: “حتى مساء الأحد تم العثور على 25 قبرا تعود إلى العهد الروماني”.

وأشار إلى أن أعمال التنقيب والحفريات مستمرة في المنطقة، لافتا إلى أن هناك “دلائل على وجود قبور إضافية”.

وقال أحد العمال المشاركين في أعمال التنقيب إنه “عثر الإثنين على ستة قبور إضافية وكلها سليمة إلى جانب عدد من الأواني الفخارية”.

ولفت إلى أن أعداد القبور المكتشفة وصل إلى 31 قبرا حتى الآن.

وأضاف: “نعتقد بوجود مقبرة كبيرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البلاخية” الساحلية شمال القطاع.

ويأتي اكتشاف هذا الأسبوع بعد نحو شهر على افتتاح موقع كنيسة بيزنطية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، تعود إلى القرن الخامس الميلادي تبلغ مساحته 800 متر مربع.

أما وزارة السياحة والآثار فأفادت بأنها طلبت من وزارة الأشغال العامة وقف العمل في المكان الذي اكتشفت فيه القبور وإغلاق المنطقة.

ويحتوي القطاع على العديد من المواقع الأثرية البيزنطية والرومانية والمملوكية والإسلامية.

المصدر: “أ ف ب”