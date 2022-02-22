السعودية – أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن مصلحة مجموعة “أوبك+” تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق أهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها.

وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC المقام في السعودية، إن “العراق وضع استراتيجية للأعوام 2020-2030، تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى، وفعلا حقننا خطوات مهمة في هذا الإطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة”.

وأضاف، أن “الانتقال إلى الطاقة النظيفة تتطلب عقودا من الزمن، كما أن العراق استثمر ثلاث مليارات دولار في مشاريع استثمار الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبريات الشركات العالمية”.

وأشار عبد الجبار إلى أن “الانتقال إلى الطاقة النظيفة من أولويات العراق، من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لإنجاح عملية التحول إلى الطاقة النظيفة”.

وتابع وزير النفط العراقي، أن “مصلحة مجموعة أوبك+ تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق أهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها”.

المصدر: RT