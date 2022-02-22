ليبيا – اعتبر المحلل السياسي سعد العكر أن إعلان عبد الحميد الدبيبة بشأن الانتخابات وإعداده قانونًا لها هي رقصة لـ”الديك المذبوح”، ومحاولة يائسة باستخدام الخطابة بأشكالها للحشد للاستمرار في السلطة.

العكر لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن وضع خارطة طريق وقانون للانتخابات، أمر ليس من اختصاصه؛ كون صياغة القوانين والتشريعات حق لمجلس النواب.

وأكد أنه في حال وقوع صدام مسلح فإن المجتمع الدولي والقوى الكبرى لن تسمح بذلك، وستقضي على أي صدام مسلح يقع في العاصمة.

وشدد على أن المجتمع الدولي يدعم التوافق بين مجلس النواب، وما يعرف بمجلس الدولة، وكذلك دعم حكومة موحدة وقوية تستطيع التحضير للانتخابات العامة في البلاد.